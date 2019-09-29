В Киеве прошел Марш памяти трагедии в Бабьем Яру (фоторепортаж)
15:53, 29 сентября 2019Общество
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Участники марша шли по дороге, которой евреи шли на смерть 29 и 30 сентября 1941 года - к памятнику "Менора" в Бабьем Яру.
Сегодня - 78-я годовщина трагедии Бабьего Яра / фото УНИАН
В Киеве прошел Марш памяти трагедии в Бабьем Яру.
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Как передает корреспондент УНИАН, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев, чтобы почтить их память, собрались люди из многих украинских городов Украины, в частности, из Киева и области, Житомира, Харькова, Донецка, Славянска и др.
Мероприятие началось после 12.00 возле кинотеатра "Киевская Русь" на ул. Сечевых Стрельцов.
Участники марша шли по дороге, которой евреи шли на смерть 29 и 30 сентября 1941 года - к памятнику "Менора" в Бабьем Яру.
В марше приняли участие несколько сотен человек.
Как сообщал УНИАН, сегодня - 78-я годовщина трагедии Бабьего Яра.
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