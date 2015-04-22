Из Днепропетровской области на лечение за границу отправлен 131 раненый боец

В частночти, как сообщили в в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, отправка военных на лечение за границу осуществлялась с привлечением помощи европейских стран и благотворительных фондов. Украинские военные были отправлены в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию направили 131 бойца, раненного во время проведения АТО.

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Как сообщили УНИАН, только Литва в этом году уже приняла 11 бойцов, а всего в течение года страна готова принять около 50 украинских военных.

Всего с начала проведения АТО в больницах Днепропетровской области получили лечение свыше 4,9 тыс. пострадавших военных. Почти 1,95 тыс. из них были прооперированы.