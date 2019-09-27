Во Львове новорожденному удалили 2,5-килограммовую опухоль, малыш уменьшился вдвое (фото)

Из-за опухоли сердце ребенка работало с большой нагрузкой, левый желудочек был увеличен.

Медики Львовской областной больницы прооперировали малыша на следующий день после его рождения – удалили 2,5 килограммовую копчиковую тератому.

Об этом пишет Zaxid.net.

Отмечается, что случай поразил львовских врачей, которые за все время практики не сталкивались с таким инцидентом.

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Мальчик родился раньше времени, и в результате осложнений во время родов получил сердечную недостаточность.

«Если бы женщина доходила до конца беременности, то неизвестно, до каких размеров выросла бы тератома, и что тогда бы случилось с ребенком и мамой», – рассказали в перинатальном центре.

По словам медиков, сложности заключались в том, как достать ребенка и не травмировать опухоль.

«Выглядело так, что малыш является приложением к опухоли. Она занимала все мягкие части поясничного отдела позвоночника и ягодиц. Из-за опухоли сердце ребенка работало с большой нагрузкой, левый желудочек был увеличен. Сама опухоль была бугристая, очень наполненная кровью, и на ней начали появляться большие некрозные пятна. Ребенка следовало от нее немедленно освободить, иначе бы погиб из-за заражения крови», – пояснили врачи.

После операции вес мальчика уменьшился до 1,8 килограмма.

Как сообщал УНИАН, следователи теруправления Государственного бюро расследований во Львове сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат во Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины.