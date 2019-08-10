1 сентября 2019 в Украине: когда линейка и как подготовить ребенка к школе
Уже через несколько недель начнется новый учебный год и многие родители начинают задумываться, как подготовить ребенка к школе. Это особый стресс для родителей первоклассников.
Покупка формы и канцелярии кажется самым меньшим из зол.Куда сложнее психологически подготовить ребенка к учебному году.
Линейка на первое сентября 2019 в Украине
Первый звонок 2019 в Украине традиционно прозвенит в большинстве школ 1 сентября, а вот на уроки школьники выйдут 2 сентября, в понедельник.
Однако, по инициативе администраций отдельных школ, праздничная линейка ко Дню знаний может пройти и 2 сентября вместе с первым учебным днем.
Как подготовить ребенка к школе: что нужно уметь
Ранее в Украине негласным правилом считалось умение первоклашки читать, писать и, желательно, считать. В некоторых школах ребенку, не имеющему этих навыков, могли отказать в зачислении в первый клас.
Однако с внедрением Новой украинской школы ситуация немного изменилась. Школы обязаны принять в первый клас ребенка, достигшего 6-летнего возраста и проживающего в данном районе.
Тем не менее, умение чада читать и писать не только прибавит ему бонусов в глазах учителей, но и избавит от стресса, который может возникнуть из неудач в учебе.
Что нужно купить ребенку к 1 сентября
Набор к 1 сентября меняется в зависимости от того, в какой класс идут ваш ребенок. Если ученикам старшей школы достаточно приобрести несколько тетрадей и ручек, то родителям первоклассников приходится потратиться значительно больше.
Школьная форма. Несмотря на то, что школьную форму в Украине отменили, во многих школах с этой мыслью еще не свыклись и могут просить родителей учеников, особенно младших классов, приобрести детям форму. В некоторых школах форма закупается централизовано через администрацию учебного заведения. В других выбор формы предоставляют родителям, дав только определенные критерии, например, цвет (черный, зеленый, бордовый, синий).
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Спортивная форма и обувь. Спортивная форма необходима ребенку на каждый сезон: летом - футболка и шорты, зимой - спортивный костюм. Отдавайте предпочтение натуральным тканям и качественному производителю. Выбирая обувь, остановите свой выбор на кроссовках, легких и удобных, которые будут подходить для бега.
Рюкзак. Выбор правильного портфеля является очень важным. Лучше всего выбирать рюкзак вместе с ребенком. Будущий первоклассник должен его померить и сказать, удобен ли он для него или нет. Обратите также внимание на ортопедические вставки на спинке. В противном случае в дальнейшем у ребенка могут возникнуть проблемы с осанкой.
Канцелярия. Прежде чем покупать канцелярские принадлежности, уточните у учителя критерии. Часто в школах есть свои правила и требования относительно тетрадей или цвета пасты.
Список канцелярии для первоклассника:
• Тетради в клетку, линейку/косую линейку;
• Папка для тетрадей;
• Обложки для учебников и тетрадок;
• Альбом для рисования;
• Дневник;
• Набор цветного картона и цветной бумаги;
• Ручки;
• Подставка для книг;
• Пенал;
• Цветные карандаши и фломастеры;
• Простые карандаши, точилка, ластик;
• Краски акварельные, кисти;
• Клей;
• Закладки для книг;
• Ножницы;
• Пластилин;
• Линейка, уголок;
• Стакан-непроливайка.