1 сентября 2019 в Украине: когда линейка и как подготовить ребенка к школе

Занятия в школах в 2019 году начнутся 2 сентября.

Уже через несколько недель начнется новый учебный год и многие родители начинают задумываться, как подготовить ребенка к школе. Это особый стресс для родителей первоклассников.

Покупка формы и канцелярии кажется самым меньшим из зол.Куда сложнее психологически подготовить ребенка к учебному году.

Линейка на первое сентября 2019 в Украине

Первый звонок 2019 в Украине традиционно прозвенит в большинстве школ 1 сентября, а вот на уроки школьники выйдут 2 сентября, в понедельник.

Однако, по инициативе администраций отдельных школ, праздничная линейка ко Дню знаний может пройти и 2 сентября вместе с первым учебным днем.

Как подготовить ребенка к школе: что нужно уметь

Ранее в Украине негласным правилом считалось умение первоклашки читать, писать и, желательно, считать. В некоторых школах ребенку, не имеющему этих навыков, могли отказать в зачислении в первый клас.

Однако с внедрением Новой украинской школы ситуация немного изменилась. Школы обязаны принять в первый клас ребенка, достигшего 6-летнего возраста и проживающего в данном районе.

Тем не менее, умение чада читать и писать не только прибавит ему бонусов в глазах учителей, но и избавит от стресса, который может возникнуть из неудач в учебе.

Что нужно купить ребенку к 1 сентября

Набор к 1 сентября меняется в зависимости от того, в какой класс идут ваш ребенок. Если ученикам старшей школы достаточно приобрести несколько тетрадей и ручек, то родителям первоклассников приходится потратиться значительно больше.

Школьная форма. Несмотря на то, что школьную форму в Украине отменили, во многих школах с этой мыслью еще не свыклись и могут просить родителей учеников, особенно младших классов, приобрести детям форму. В некоторых школах форма закупается централизовано через администрацию учебного заведения. В других выбор формы предоставляют родителям, дав только определенные критерии, например, цвет (черный, зеленый, бордовый, синий).

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Спортивная форма и обувь. Спортивная форма необходима ребенку на каждый сезон: летом - футболка и шорты, зимой - спортивный костюм. Отдавайте предпочтение натуральным тканям и качественному производителю. Выбирая обувь, остановите свой выбор на кроссовках, легких и удобных, которые будут подходить для бега.

Рюкзак. Выбор правильного портфеля является очень важным. Лучше всего выбирать рюкзак вместе с ребенком. Будущий первоклассник должен его померить и сказать, удобен ли он для него или нет. Обратите также внимание на ортопедические вставки на спинке. В противном случае в дальнейшем у ребенка могут возникнуть проблемы с осанкой.

Канцелярия. Прежде чем покупать канцелярские принадлежности, уточните у учителя критерии. Часто в школах есть свои правила и требования относительно тетрадей или цвета пасты.

Список канцелярии для первоклассника:

• Тетради в клетку, линейку/косую линейку;

• Папка для тетрадей;

• Обложки для учебников и тетрадок;

• Альбом для рисования;

• Дневник;

• Набор цветного картона и цветной бумаги;

• Ручки;

• Подставка для книг;

• Пенал;

• Цветные карандаши и фломастеры;

• Простые карандаши, точилка, ластик;

• Краски акварельные, кисти;

• Клей;

• Закладки для книг;

• Ножницы;

• Пластилин;

• Линейка, уголок;

• Стакан-непроливайка.