Антикоррупционеры занялись мошенническими схемами семьи экс-министра Тополова

Мошеннические действия с невозвратом крупного кредита государственному Укргазбанку со стороны предприятия «Укрпериклаз», финансовым поручителем по которому выступила Елена Тополова - жена экс-народного депутата Украины, экс-министра угольной промышленности, банкира и бизнесмена - Виктора Тополова, привлекли внимание общественных организаций по борьбе с коррупцией.

Так, Общественная организация «СТОП КОРРУПЦИИ» направила обращение в Национальный банк Украины с требованием принять меры по урегулированию ситуации, когда бюджет государства, при попустительстве чиновников Национального банка Украины, рискует получить убыток в размере более 46 млн гривен из-за отказа недобросовестного заёмщика, в лице финансового поручителя по этому договору – Елены Тополовой, погасить задолженность по кредиту полученному в государственном Укргазбанке ещё в 2010 году.

Банк обратился в суд и, понятное дело, выиграл его. В 2013 году суд принял решение о взыскании с финансового поручителя по данному кредиту задолженности в пользу Укргазбанка, а на все движимое и недвижимое имущество в пределах суммы взыскания супруги Виктора Тополова, как поручителя, был наложен арест и запрет на отчуждение.

По первичным признакам, вроде все справедливо. Но, как оказалось позже, не все так просто. В числе имущества, на которое был наложен арест и запрет на отчуждение, в собственности Елены Тополовой был пакет акций банка «Земельный капитал». На день отчуждения Еленой Тополовой акций этого банка она вместе со своим мужем - Виктором Тополовым владела существенной долей в его уставном капитале – а именно: 88,5171% акций. И чтобы они не попали в счет уплаты долга Укргазбанку, госпожа Тополова провернула схему, в результате которой, владельцем ее акций банка стало третье физическое лицо.

По идее, такая история не должна была остаться незамеченной со стороны регулятора. Но, почему-то для Тополовой Елены все закончилось благополучно. Хотя по всем признакам, схема передачи акций банка «Земельный капитал» - мошенническая, а деловая репутация госпожи Тополовой, мягко говоря, далеко не безупречная.

История с тем, как Елена Тополова, не смотря на существующий запрет суда, избавилась от своей части акций банка «Земельный капитал», если копнуть глубже, может стать очень резонансной.