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Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции

12:13, 26 сентября 2019
Общество
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Троян ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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«По представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Нацполиции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Сергей Князев подал заявление об отставке с должности председателя Национальной полиции.

25 сентября правительство приняло отставку Князева и назначило на эту должность Игоря Клименко, который до этого был заместителем председателя Нацполиции.

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Теги: #полиция#Троян