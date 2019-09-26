Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции
12:13, 26 сентября 2019Общество
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Троян занял эту должность по представлению председателя Нацполиции от 9 сентября.
Троян ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел / УНИАН
Вадим Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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«По представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Нацполиции», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 24 сентября Сергей Князев подал заявление об отставке с должности председателя Национальной полиции.
25 сентября правительство приняло отставку Князева и назначило на эту должность Игоря Клименко, который до этого был заместителем председателя Нацполиции.
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