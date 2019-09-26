Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции

Троян занял эту должность по представлению председателя Нацполиции от 9 сентября.

Вадим Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Читайте такжеКабмин назначил нового главу Нацполиции «По представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Нацполиции», - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, 24 сентября Сергей Князев подал заявление об отставке с должности председателя Национальной полиции. 25 сентября правительство приняло отставку Князева и назначило на эту должность Игоря Клименко, который до этого был заместителем председателя Нацполиции.

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