Российский суд назначил дату апелляции на приговор по «делу «украинских диверсантов» из Севастополя

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил фигурантов «дела «украинских диверсантов» к 14 годам тюрьмы.

Верховный суд России назначил на 15 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор подконтрольного России Севастопольского городского суда по «делу «украинских диверсантов» Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил сын Владимира Дудки Илья Каверников.

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«Позвонила адвокат Оксана Железняк и сообщила, что апелляцию назначили на 15 октября. До этого времени их должны этапировать в Москву», – рассказал он.

Ранее адвокат Сергей Легостов сообщил, что у осужденного Владимира Дудки, который содержится в симферопольском СИЗО, снова ухудшилось состояние здоровья.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил фигурантов «дела «украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи этим приговором.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра «Номос»​ Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

«В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество», – заявил после задержания Дудки, Штыбликова и Бессарабова представитель (в 2017 году) Минобороны Украины Андрей Лысенко.

16 ноября 2017 года подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен), его признали виновным в подготовке диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов.