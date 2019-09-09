Российский суд назначил дату апелляции на приговор по «делу «украинских диверсантов» из Севастополя
Верховный суд России назначил на 15 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор подконтрольного России Севастопольского городского суда по «делу «украинских диверсантов» Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.
Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил сын Владимира Дудки Илья Каверников.
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«Позвонила адвокат Оксана Железняк и сообщила, что апелляцию назначили на 15 октября. До этого времени их должны этапировать в Москву», – рассказал он.
Ранее адвокат Сергей Легостов сообщил, что у осужденного Владимира Дудки, который содержится в симферопольском СИЗО, снова ухудшилось состояние здоровья.
Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил фигурантов «дела «украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи этим приговором.
9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.
«В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество», – заявил после задержания Дудки, Штыбликова и Бессарабова представитель (в 2017 году) Минобороны Украины Андрей Лысенко.
16 ноября 2017 года подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен), его признали виновным в подготовке диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов.