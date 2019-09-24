Жаловались на тротуары и канализацию: в НАБУ отчитались о первом дне флешмоба от Зеленского
За первый день от запуска Владимиром Зеленским "антикоррупционного" флешмоба в НАБУ поступило почти в 8 раз больше звонков, чем обычно.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
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Там отметили, что в среднем за день на горячую линию НАБУ поступает 10-15 звонков, однако за 23 сентября обратилось 82 человека.
Большинство сообщений касались нарушения социальных, трудовых и земельных прав; ненадлежащего досудебного расследования другими правоохранительными органами; проблем в сфере ЖКХ, состояния тротуаров и канализации. Также граждане интересовались, какие дела подследственны НАБУ, и узнавали контакты других антикоррупционных органов.
Как сообщал УНИАН, 23 сентября президент Владимир Зеленский запустил «самый масштабный» челендж: предложил украинцам жить по закону, платить налоги и сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.
В Совете общественного контроля НАБУ отметили, что бюро не расследует все коррупционные преступления.