В Харькове сгорел автомобиль турецкого консульства

Как сообщили УНИАН в службе оповещения и связи Харьковской облгосадминистрации, пожар произошел 20 апреля около 21.10.

"Автомобиль Lexus LS 460, принадлежащий консульству Турции в Харькове, сгорел во дворе дома по улице Чайковского. Пожар вспыхнул в моторном отсеке автомобиля", - говорится в сообщении.

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В то же время, как отметили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, правоохранители расследуют инцидент как "умышленный поджог": открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщал УНИАН, ночью в Харькове неизвестные подорвали камуфлированный внедорожник.