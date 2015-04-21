В Запорожской области вернули на место снесенного "золотого" Ленина (фото)
00:14, 21 апреля 2015Общество
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В поселке Веселое Запорожской области 20 апреля вернули на место памятник Ленину, который был снесен 17 марта.
В Запорожской области вернули на место снесенного "золотого" Ленина / РИА Мелитополь
Об этом сообщает издание РИА Мелитополь со ссылкой на жителей поселка.
В ночь на 17 марта Ленина в Веселом сбросили с постамента. Бетонная конструкция разбилась на несколько частей.
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РИА Мелитополь
РИА Мелитополь
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