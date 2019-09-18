В Украине 34 тысячи детей не могут посещать детсады из-за нехватки свободных мест – МОН

Министр подчеркнула, что вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий работы для сотрудников является приоритетом для министерства.

В Украине 34 тысячи детей дошкольного возраста не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад на встрече с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что особое внимание на встрече сторонами было уделено вопросам развития дошкольного образования, в частности доступ детей к учреждениям дошкольного образования.

«Дети должны приходить в школу подготовленными, а это – задача дошкольного образования. Но сейчас 34 тысячи детей в стране не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Это касается и больших городов, и сел. Поэтому вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий работы для сотрудников является приоритетом для министерства», – отметила Новосад.

Кулеба подчеркнул, что вложение средств в развитие ребенка – это инвестиции в будущее, потому что именно в дошкольном возрасте формируются базовые личностные качества. «Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение ее наилучших интересов», – подчеркнул уполномоченный президента по правам ребенка.

Также во время встречи обсудили перспективы развития среднего образования, введение профильного среднего образования, реформирование интернатных учреждений, обеспечение учреждений образования транспортом, питание детей в школах.

Как сообщал УНИАН, в Харькове после длительного лечения скончался малыш. По словам матери младенца, девочка попала в больницу после того, как она уронила на нее мобильный телефон.