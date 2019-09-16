За экс-руководителя Николаевского облавтодора внесли почти два миллиона гривень залога

13 сентября суд арестовал Максименко с альтернативой внесения залога в размере 1 миллион 927 тысяч гривень.

За руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, которого 11 сентября задержали во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов, внесли залог.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

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«За руководителя Службы автодорог в Николаевской области внесен залог... Сегодня на специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога поступили средства в объеме в соответствии с решением суда», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов.

В тот же день Государственное агентство автомобильных дорог Украины освободило его от должности.

12 сентября детективы НАБУ по согласованию с САП сообщили Максименко о подозрении. Действия должностного лица квалифицированы по части 4 статьи 368 УК Украины.

13 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Максименко с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 927 тыс. грн.