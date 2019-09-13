Суд арестовал начальника Николаевского облавтодора: может выйти под залог в 1,9 миллиона гривень

Андрея Максименко взяли под стражу до 10 ноября.

Уличенного на взятке руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко взяли под стражу до 10 ноября с альтернативой внесения залога.

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Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, ссылаясь на решение Высшего антикоррупционного суда.

Как отмечается, суд избрал взяточнику залог в размере 1,927 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки в размере 90 тыс. долл.