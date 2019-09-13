Суд арестовал начальника Николаевского облавтодора: может выйти под залог в 1,9 миллиона гривень
19:38, 13 сентября 2019Общество
66 0
Андрея Максименко взяли под стражу до 10 ноября.
Андрея Максименко взяли на "горячем" во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов / фото: НАБУ/Facebook
Уличенного на взятке руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко взяли под стражу до 10 ноября с альтернативой внесения залога.
Читайте такжеЗадержанный на взятке начальник Николаевского облавтодора уволен - "Укравтодор"
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, ссылаясь на решение Высшего антикоррупционного суда.
Как отмечается, суд избрал взяточнику залог в размере 1,927 миллиона гривень.
Как сообщал УНИАН, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки в размере 90 тыс. долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter