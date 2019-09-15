В Киеве проходит Всеукраинский марш за гуманное отношение к животным (фоторепортаж)

Тысячи активистов колонной идут к Верховной Раде с требованием защитить права животных.

В Киеве проходит Всеукраинский марш за гуманное отношение к животным «Защита слабых – дело сильных».

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Как передает корреспондент УНИАН, несколько тысяч активистов колонной идут к Верховной Раде Украины с требованием защитить права животных.

Они скандируют: «Мы за цирк без животных», «Не мучить животных», «Спаси животных - выходи за гуманность», «Украина – гуманная страна».

Много людей в колонне идут со своими домашними любимцами.

Организаторы акции через громкоговорители сообщают, что одновременно марши за права животных происходят сейчас в 24 городах и областных центрах Украины. Целью всеукраинской акции является привлечь внимание к вопросам гуманности и защиты животных от издевательств в цирках и дельфинариях, на пушных фермах и притравочних станциях.

Участники марша в Киеве собрались около 12.00 в парке им. Т.Шевченко и их конечной точкой станет площадь перед Верховной Радой.

Акция проводится по инициативе гуманистического движения UAnimals.