В воскресенье метро в Киеве изменит работу в связи с футбольным матчем на НСК «Олимпийский»

После окончания игры возможно частичное ограничение входа пассажиров на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В Киеве в воскресенье, 15 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Десна» (Чернигов) возможны некоторые изменения в работе метро.

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Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

«После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - говорится в сообщении.