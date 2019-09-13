В воскресенье метро в Киеве изменит работу в связи с футбольным матчем на НСК «Олимпийский»
17:10, 13 сентября 2019Общество
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После окончания игры возможно частичное ограничение входа пассажиров на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Несколько станций ограничат на вход / фото: УНИАН
В Киеве в воскресенье, 15 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Десна» (Чернигов) возможны некоторые изменения в работе метро.
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Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
«После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - говорится в сообщении.
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