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Чиновники ям и не заметили: в Никополе девушки выполнили тверк, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам (видео)

10:55, 12 сентября 2019
Общество
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Участницы перформанса - разного возраста и профессий / скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео, на котором девушки исполняют зажигательный танец попой, распространили по соцсетям. Участницы перформанса - разного возраста и профессий, а танцами занимаются в свободное время.

Реакции от никопольской мэрии пока не было, но танцовщицы уверены, что дело с дорожным ремонтом все-таки пойдет. По их словам, когда раньше танцами привлекали внимание к увядшим цветам в парке – коммунальщики таки туда приехали и полили растения.

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Теги: #ремонт дорог#Никопольпогода в Днепре