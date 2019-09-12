Чиновники ям и не заметили: в Никополе девушки выполнили тверк, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам (видео)
10:55, 12 сентября 2019Общество
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Реакции от никопольской мэрии пока не было.
Участницы перформанса - разного возраста и профессий / скриншот
В Никополе девушки в дорожных жилетах исполнили тверк посреди дороги с ямами, чтобы привлечь внимание чиновников к насущной проблеме.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Видео, на котором девушки исполняют зажигательный танец попой, распространили по соцсетям. Участницы перформанса - разного возраста и профессий, а танцами занимаются в свободное время.
Реакции от никопольской мэрии пока не было, но танцовщицы уверены, что дело с дорожным ремонтом все-таки пойдет. По их словам, когда раньше танцами привлекали внимание к увядшим цветам в парке – коммунальщики таки туда приехали и полили растения.
В Никополе девушки в дорожных жилетах исполнили тверк посреди дороги с ямами
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