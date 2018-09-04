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Медведь "станцевал" тверк и взорвал сеть (видео)

12:37, 04 сентября 2018
Курьёзы
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Четвероногого танцора заснял турист / скриншот

Артистического хищника в канадском лесу случайно заметил и заснял турист, говорится в сюжете "ТСН". Мужчина рассказал, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.

Путешественник не испугался - остановился в нескольких шагах от хищника, чтобы заснять четвероногого танцора.

Как сообщал УНИАН, необычная реакция пса на объятия сделала его звездой сети.

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Теги: #Канада#медведь