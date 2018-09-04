Медведь "станцевал" тверк и взорвал сеть (видео)
12:37, 04 сентября 2018Курьёзы
2800 0
Медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.
Четвероногого танцора заснял турист / скриншот
В Канаде медведь освоил популярный танцевальный стиль - косолапый "станцевал" тверк.
Артистического хищника в канадском лесу случайно заметил и заснял турист, говорится в сюжете "ТСН". Мужчина рассказал, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.
Путешественник не испугался - остановился в нескольких шагах от хищника, чтобы заснять четвероногого танцора.
Как сообщал УНИАН, необычная реакция пса на объятия сделала его звездой сети.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter