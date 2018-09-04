Медведь "станцевал" тверк и взорвал сеть (видео)

Медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.

В Канаде медведь освоил популярный танцевальный стиль - косолапый "станцевал" тверк.

Артистического хищника в канадском лесу случайно заметил и заснял турист, говорится в сюжете "ТСН". Мужчина рассказал, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.

Путешественник не испугался - остановился в нескольких шагах от хищника, чтобы заснять четвероногого танцора.

Как сообщал УНИАН, необычная реакция пса на объятия сделала его звездой сети.