Умер известный украинский художник Николай Стороженко

Об этом сообщается на сайте НАМУ.

Стороженко работал в области станковой и монументальной живописи, а также книжной графики, виртуозно владел различными художественными техниками.

Около 40 лет преподавал в Киевском государственном художественном институте - Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

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За росписи церкви Николая Притиска на Подоле художника наградили Золотой медалью Академии искусств Украины. Наибольшую известность художнику принесли такие его работы как монументальное панно «Озаренные светом» (1978-1989, Институт физики НАНУ); композиции «Т. Шевченко и мир »(1988) и« Свет свободы »(1989, Национальный музей Тараса Шевченко); мозаика «Украина скифская - Эллада степная» (1990-1992, пансионат «Гилея» в пгт Лазурное Херсонской области); сакральные композиции в церкви Николая Притиска в Киеве («Троица», архангелы «Гавриил», «Михаил», «Рафаил», «Уриил», «Св. Николай Мерликийский», «Св. княгиня Ольга, 1998-2000); станковые произведения «Орфей и Эвридика» (1993), «Офира Гонты» (1994), триптих «Земной крест», «Рождество», «Воскресение» (1995) и другие.

Также ему принадлежат иллюстрации к изданиям «Болгарские народные сказки» (1976-1977), «Украинские народные сказки» (1982-1985), к произведениям Михаила Коцюбинского, Панаса Мирного, Ивана Франко, Леси Украинский и др. Создал монументальное полотно «Предчувствие Голгофы» (2007-2013).

За иллюстрации к сказке «Котигорошко» из «Украинских народных сказок» Николай Стороженко 6 1988 году удостоен Шевченковской премии.