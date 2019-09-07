Экоактивисты вышли с протестом на красную дорожку Венецианского фестиваля (фото)

Также протестующие призвали знаменитостей поддержать митинг.

Экоактивисты протестуют против изменений климата на красной дорожке в последний день Венецианского кинофестиваля.

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Как отмечает Громадвьке со ссылкой на Deutsche Welle, сотни активистов из Италии и Германии устроили сидячий протест на церемонии закрытия фестиваля.

Они требовали от властей города запретить круизные лайнеры в Венеции. По мнению активистов, этот транспорт способствует ускорению глобального потепления.

Также протестующие призвали знаменитостей поддержать митинг.

This morning this is how the red carpet looks like in Venice. Let's make a turnaround: let's put the #ClimateCrisis on the spotlight! pic.twitter.com/59d8KVEhvn Venice Climate Camp (@climatecamp_ve) September 7, 2019

Ранее Генсек ООН объявил чрезвычайную экологическую ситуацию в мире из-за таяния ледников и рост уровня углекислого газа.

А по состоянию на 29 июля человечество исчерпало годовой запас природных ресурсов (воду, чистый воздух, почва и др), которые планета способна восстановить в течение года.