На Луганщине задержали 9 местных жителей, совершивших тяжкие преступления под видом военных

Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, установлено, что в октябре 2014 года ранее неоднократно судимый житель Лисичанска Луганской области с целью незаконного обогащения организовал вооруженную банду.

В течение ноября 2014 года участниками банды под видом военнослужащих добровольческого батальона с применением автоматического огнестрельного оружия совершено два разбойных нападения на жителей Луганской области, похищение и незаконное лишение свободы шести человек, убийство трех человек, незаконное завладение тремя транспортными средствами и другие преступления.

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Членам группировки сообщено о подозрении. В отношении восьми подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, одному подозреваемому - домашний арест.

Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению в совершении участниками организованной преступной группы уголовных преступлений по ст.257 (бандитизм), ч.2, 4 ст.187 (разбой), ч.2, 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.3 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч.3 ст.28 ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), чп. 1, 3, 4, 12, 13 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.189 (вымогательство), ч.3 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти) УК Украины.