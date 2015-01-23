На Донетчине задержали 7 членов банды «русская православная армия ДНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Как сказано в сообщении, в ходе досудебного расследования установлено, что семь жителей Донецкой области в камуфляжной форме, с масками на лицах и вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, совершали разбойные нападения на частных предпринимателей и рядовых граждан.

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«С июля по декабрь 2014 года указанные граждане Украины совершили девять нападений на АЗС, магазины и частные здания. Все разбои совершены с целью завладения деньгами и ценными предметами. Потерпевших, на которых совершены нападения, подвергали жестким пыткам», - проинформировали в прокуратуре, добавив, что «перечень преступлений еще не окончательный. При проведении досудебного следствия устанавливаются новые факты преступлений этой группы лиц».

Пока все фигуранты банды задержаны и находятся под стражей. В ходе обысков были изъяты автомат АК-74, пистолет ПМ, гранаты, многочисленные патроны к огнестрельному оружию и камуфляжная форма с нашивками «Русской православной армии», говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.