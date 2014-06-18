В Мариуполе военные задержали 12 боевиков банды "Чечена"

Следственным отделом УСБУ в Запорожской области по факту создания террористической организации начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что в течение апреля-июня с.г. члены террористической организации совершили ряд вооруженных нападений на одну из воинских частей внутренних войск Украины, на отдел Мариупольского горуправления УМВД Украины в Донецкой области, блокировали административные здания г.Мариуполь, принимали активное участие в массовых беспорядках, похищали мирных жителей, транспортные средства, совершали разбойные нападения и т.д.

В ходе задержания у боевиков изъяты автоматы, пулеметы и гранатометы, боевые патроны и взрывчатка.

Сейчас двенадцати участникам террористической группы уведомлено о подозрении в совершении преступления, за которое им грозит наказание в виде лишением свободы на срок до пятнадцати лет. Продолжается следствие.