Адвокаты Мангера пытаются отменить приговор исполнителям убийства Гандзюк - активисты

Таким образом, отмечают в инициативе "Кто заказал Катя Гандзюк?", Владислав Мангер хочет развалить дело.

Адвокаты главы Херсонского областного совета Владислава Мангера пытаются обжаловать приговор исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении инициативы "Кто заказал Катя Гандзюк?" в Facebook.

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Активисты, в частности, обнаружили в реестре две кассационных жалобы на приговор исполнителям убийства Гандзюк. Подали эти жалобы адвокаты Ильченко (адвокат Мангера в деле убийства Гандзюк) и Дунаев (адвокат, связанный с Мангером через еще одного фигуранта дела).

"И эти жалобы на приговор ИСПОЛНИТЕЛЯМ УБИЙСТВА от адвокатов ЗАКАЗЧИКА. Так, фактически адвокаты Мангера признают свою вину и идут ва-банк. В найденных нами постановлениях ПРЯМО указано, что поданы кассации в интересах ОСУЖДЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ убийства Гандзюк", - отмечается в сообщении инициативы.

Активисты отмечают, что, отменив приговор убийцам, которые уже признали вину и подписали соглашение со следствием, Мангер пытается спастись от тюрьмы.

"Потому что без исполнителей из дела исчезнет и заказчик. То есть Мангер хочет развалить дело полностью и ему уже неважно, какой ценой", - отмечают участники инициативы.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк является одним из приоритетных.