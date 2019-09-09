Украина и Молдова сделали шаг к возможности пересекать границу без загранпаспортов

Планируется создание большего количества пунктов пропуска через границу между двумя странами.

Украина и Молдова обсудили вопрос возможности пересечения границы между странами по внутренним ID-картам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что сегодня стороны завершили первый этап переговоров.

Он отметил, что сегодняшние переговоры были очень подробными, удалось обсудить общий контекст отношений между двумя странами, а также вопрос мира на востоке Украины и конфликта в Приднестровье.

“Для нас Украина - очень важный сосед и стратегический партнер... Я заверил министра Пристайко, что во внешней политике Молдова будет придерживаться того же курса”, - подчеркнул Попеску.

Кроме того, министры обсудили возможность перезапуска деятельности рабочих органов, включительно с межправительственной комиссией в связи со сменой правительств стран, а также вопросы товарооборота.

Значительная часть встречи, по словам Пристайко, была посвящена обсуждению европейской перспективы для обеих стран и взаимодействия в рамках объединений, которые интересны и для Украины, и для Молдовы.

Попеску, в свою очередь, заявил, что Украина и Молдова имеют общую цель - вступление в Евросоюз.

"Мы будем сотрудничать с Украиной для того, чтобы это историческое событие произошло как можно быстрее", - подчеркнул министр.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств договорились о сотрудничестве в направлении борьбы с контрабандой на границе между Украиной и Молдовой, включительно с территорией Приднестровья.

"Мы также хотим создать больше пунктов пропуска через границу, чтобы наши граждане могли пересекать быстрее и легче. Мы также хотим, чтобы они путешествовали по внутренним ID-картам, не используя заграничные паспорта", - сказал Попеску.

"(Обсуждался - УНИАН) и вопрос согласования свободного и бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в Европейском Союзе. Эти вопросы мы будем обсуждать с нашими коллегами-министрами и украинского, и молдавского правительств", - сообщил он.

Также министры согласовали сотрудничество между странами для улучшения экологической ситуации на Днестре и возможности открытия реки для судоходства.