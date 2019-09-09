Молдова осудила незаконные "выборы" в оккупированном Крыму

Молдова "от чистого сердца и без каких-либо условий" поддерживает территориальную целостность Украины.

Молдова не признает и осуждает незаконные "выборы" в оккупированном Россией Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску.

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Он отметил, что это его первый визит в Украину на посту главы внешнеполитического ведомства Молдовы.

По словам Попеску, во время сегодняшней встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайком были обсуждены, в частности, вопросы взаимной поддержки по сохранению территориальной целостности обеих стран.

"Молдова от чистого сердца и без всяких условий поддерживает территориальную целостность Украины", - подчеркнул он.

Попеску также сказал, что во время встречи были подняты вопросы относительно урегулирования конфликта в Приднестровье, а также незаконных "выборов" в оккупированном Крыму, которые состоялись 8 сентября.

"Мы не признаем и осуждаем так называемые выборы в Автономной Республике Крым", - подчеркнул Попеску.