На Днепропетровщине задержали диверсантов, которые при поддержке коммунистов готовили взрывы в людных местах



Об этом УНИАН сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что члены группы поддерживали тесные контакты с руководителями местных отделений Коммунистической партии, бежавших на территорию, контролируемую боевиками, и заняли руководящие должности в самопровозглашенных так называемых «органах власти».

Оставленная в Днепропетровской области для подпольной работы глубоко законспирированная диверсионная группа по заданию своих кураторов-коммунистов готовила ряд резонансных преступлений для дестабилизации ситуации в регионе. Злоумышленники планировали подрывы и поджоги банковских учреждений, захват оружия на военных объектах, совершение взрывов в многолюдных местах. В результате спецоперации правоохранители задержали трех членов диверсионной группы в г. Новомосковск Днепропетровской области.

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Во время обысков в помещениях задержанных изъято 400 граммов тротила, 24 самодельных взрывных устройства, гранаты, электродетонаторы. Кроме того, правоохранители обнаружили только что полученную злоумышленниками от сообщников из Донецкой области посылку с 4 тыс. 200 стикерами с изображением флага так называемой «Новороссии».

Следователями УСБУ в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ст. 14, ст. 263, 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.