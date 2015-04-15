Более миллиона жителей оккупированной территории Донетчины не могут ее покинуть - Кихтенко

Об этом заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бельгии в Украине Люком Якобсом, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

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«Губернатор Донетчины Александр Кихтенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бельгии в Украине Люком Якобсом. По словам губернатора, сегодня на территории так называемой "ДНР" проживает более миллиона дончан, которые не имеют возможности по той или иной причине покинуть оккупированную территорию и им приходится оставаться там», - говорится в сообщении.

«На территории так называемой "республики" не действует верховенство права, там действует лишь сила и оружие, которое решает все», - цитирует губернатора его пресс-служба.

Кихтенко подчеркнул, что сегодня Украина нуждается в поддержке мирового сообщества, без этого страна не справится с агрессией соседнего государства.

В свою очередь Якобс поблагодарил за встречу губернатора и добавил, что информацию, которую сегодня предоставил Кихтенко, посол озвучит в Бельгии.

Также в ходе встречи Кихтенко и Якобс обсудили вопросы инвестиционного климата в области и ход внедрения децентрализации и конституционной реформы.