Конституционная комиссия должна учесть рекомендации Совета Европы - представитель ВК

Планируется, что работа комиссии будет организована по трем направлениям - права человека, реформа правосудия и организация власти и местного самоуправления.

«Члены новообразованной Комиссии планируют обсудить вопросы, которые в обществе звучат уже довольно давно. Во-первых, два года подряд в Украине работала Конституционная Ассамблея, в состав которой входили эксперты, аналитики, профессора, а не политики. По результатам работы Ассамблеи наработано немало дельных предложений, которые можно брать за основу. Во-вторых, большую работу для Украины сделала Венецианская комиссия, предложив нам свои рекомендации изменений к Конституции с учетом европейского опыта», - говорит представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

Напомним, что по поводу изменений в Конституцию Венецианская комиссия уже предоставила Украине более десяти рекомендаций. В частности это касается судоустройства, децентрализации, прав человека, реформы правосудия и организации власти и местного самоуправления, над которыми только начнут сегодня работать в Администрации президента.

«Конституционной комиссии достаточно взять предыдущие наработки и усовершенствовать их, а не выдумывать велосипед. Только тогда будем иметь надежду, что изменения к Конституции будут наработаны с учетом европейского опыта», - добавил Пилипенко.