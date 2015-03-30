Международная следственная группа разыскивает свидетелей уничтожения МН-17 ракетой "Бук" (видео)

Международная команда, которая ведет уголовное расследование катастрофы MH-17, записала видеообращение к возможным свидетелям, которым что-нибудь известно об использовании противоракетной системы «Бук».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, видео обнародовал нидерландский телеканал NOS. Видео длится 11 минут 43 секунды, озвученное на русском языке с английскими субтитрами.

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«Международная следственная группа, в состав которой входят специалисты Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, проводит расследование причин катастрофы самолета 17 июля 2014 рейса МН-17. Следственная группа рассматривает различные версии падения самолета. Один из сценариев предполагает, что МН-17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». Предположительно, ракета была выпущена с территории Донецкой области, контролируемой сепаратистами. Международная следственная группа ищет тех, кто может предоставить важную информацию о транспортировке комплекса «Бук», личных данный членов экипажа и лиц, причастных к транспортировке и использовании ЗРК «Бук», - говорится в обращении.

Дальше на видео подробно изложена информация, которая подтверждает версию о том, что самолет был сбит ЗРК «Бук», в том числе телефонные разговоры сепаратистов.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-релизе, который был предоставлен журналистам в Киеве после брифинга генерального прокурора и председателя СБУ, говорится, что исследуется несколько версий трагедии, и наиболее вероятной из них является поражение самолета ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук", запущенной с территории Донецкой области, контролируемой сепаратистами.

"В рамках исследования этой версии следственная группа разыскивает свидетелей, которые могут предоставить информацию о транспортировке комплекса "Бук" по территории Донецкой и Луганской областей в период с 17 по 18 июля 2014 года, экипаже этого комплекса, а также времени и обстоятельствах запуска ракеты", - говорится в пресс-релизе.

В документе также отмечается, что во время работы международной поисковой миссии на месте падения самолета уже обнародовали обращение к свидетелям, но в данное время, имея конкретные доказательства возможной причины катастрофы, международная совместная следственная группа дополнительно обращается к лицам, которые могут предоставить информацию о транспортировке "Бука" и запуске ракеты.

"Это обращение не означает, что международной совместной следственной группой уже окончательно и безоговорочно установлена причина катастрофы рейса. Необходимо продолжить расследование", - говорится в пресс-релизе и отмечается, что данное обращение сегодня распространено на веб-сайтах и в СМИ стран-членов международной совместной следственной группы.

Во время сегодняшнего брифинга это видео продемонстрировали и в Генпрокуратуре, оно иллюстрирует процесс транспортировки ракетной системы "Бук" тягачом по территории Донецкой и Луганской областей, а также часть телефонных разговоров сепаратистов.

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В пресс-релизе также отмечается, что свидетели могут оставить информацию на сайте совместной следственной группы, написать электронное письмо или позвонить.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.