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Выходные в сентябре: сколько дней будут отдыхать украинцы

19:04, 01 сентября 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Согласно Кодексу законов о труде, дополнительные праздничные и нерабочие дни в сентябре не установлены.

Таким образом, выходные выпадают на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября.

Отметим, что учащиеся в этом году пойдут в школу в понедельник, 2 сентября.

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Теги: #выходные#теплый сентябрь