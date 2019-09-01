Выходные в сентябре: сколько дней будут отдыхать украинцы

Дополнительные праздничные и нерабочие дни в сентябре не установлены.

В сентябре у украинцев будет девять выходных и 21 рабочий день.

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Согласно Кодексу законов о труде, дополнительные праздничные и нерабочие дни в сентябре не установлены.

Таким образом, выходные выпадают на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября.

Отметим, что учащиеся в этом году пойдут в школу в понедельник, 2 сентября.