Выходные в сентябре: сколько дней будут отдыхать украинцы
19:04, 01 сентября 2019Общество
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Дополнительные праздничные и нерабочие дни в сентябре не установлены.
Иллюстрация REUTERS
В сентябре у украинцев будет девять выходных и 21 рабочий день.
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Согласно Кодексу законов о труде, дополнительные праздничные и нерабочие дни в сентябре не установлены.
Таким образом, выходные выпадают на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября.
Отметим, что учащиеся в этом году пойдут в школу в понедельник, 2 сентября.
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