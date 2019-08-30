Будем безжалостны к коррупции: Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны

Министр заверил, что будет выполнять работу последовательно и до конца.

Министр обороны Андрей Загороднюк назвал три приоритета в работе на посту министра обороны: сосредоточить внимание на простом военном, переход на стандарты НАТО и борьба с коррупцией.

Об этом он заявил во время его представления в должности президентом. Мероприятие транслировалось Офисом главы государства в Facebook.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру на КПВВ «Майорское»

«Первый приоритет – это военнослужащий... второй – это переход на стандарты НАТО, но настоящий. Отдадим должное и Генштабу, и Минобороны, и всем силам обороны. Большая работа была проведена на переход к стандартам НАТО, но она только началась, если говорить конкретно. Третье – это борьба с коррупцией. Здесь мы будем абсолютно безжалостны в разумном варианте», - заявил он.

Загороднюк заверил, что будет в своей работе последовательным и будет «идти до конца».

Как сообщал УНИАН, 29 августа, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на должность министра обороны.

Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Шевченко, Университете Ворыка и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.

В начале июля президент Владимир Зеленский назначил Загороднюка своим внештатным советником.