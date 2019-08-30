Загороднюк заверил, что Минобороны никогда не будет конкурировать с Генштабом

Загороднюк отметил, что не будет рассказывать военным, «как вам надо воевать», так как он является гражданским человеком, но будет серьезно смотреть на то, как выполняются поставленные планы и задачи.

Новоназначенный министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что возглавляемое им ведомство будет гражданским и никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил во время его представления в должности президентом. Мероприятие транслировалось Офисом главы государства в Facebook.

«Мы стараемся внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО, поэтому мы себя не позиционируем как военных экспертов, как военных. Мы - гражданские люди, то есть министерство будет гражданским, то есть таким, каким оно и должно быть, согласно стратегии государства», - заявил он.

Загороднюк отметил, что министерство будет сотрудничать с военными со всех звеньев. «Мы будем создавать рабочие группы, чтобы выработать конкретные технические менеджерские решения для решения тех или иных вопросов. Вопросов - множество. Вы все знаете об этом. Вопросов больше, чем ответов, и нам надо работать здесь очень серьезно и очень долго», - добавил он.

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Министр отметил, что не будет рассказывать военным, «как вам надо воевать», поскольку он является гражданским человеком. «Минобороны никогда не будет конкурировать с военными, с Генеральным штабом, но как политические представители Верховного главнокомандующего, правящей партии, мы можем сказать, что мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняются планы, каким образом выполняются решения, договоренности, приказы», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на должность министра обороны.

Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Шевченко, Университете Уорика и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.

В начале июля президент Владимир Зеленский назначил Загороднюка своим внештатным советником.