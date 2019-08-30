Дверь не ломали, дом не переворачивали: Аласания рассказал подробности обыска его дома ГБР

Следователи ГБР изымают бумаги и электронные носители.

Во время обысков 30 августа дома у главы правления UA: Общественное вещание Зураба Аласании следователи ГБР изъяли копии старых документов и материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию НОТУ.

Об этом Аласания сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОбыски на "Общественном": ГБР проверяет покупку оборудования на 15 миллионов гривен

"Что именно ищут – сказать сложно, постановление суда имеют на изъятие бумаг и электронных носителей. Вели себя очень вежливо и спокойно, двери не ломали, дом не переворачивали. Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию Общественного", – пишет глава НОТУ.

Аласания объясняет, что документы изымают в рамках дела, в котором, в частности, речь идет о земельном участке под зданием "Общественного" и закупке техники в 2017 году.

По словам Аласании, скрывать им нечего, но не станут молчать, если окажется, что обыски совершаются с целью давления на "Общественное".

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Государственном бюро расследований заявили об обысках в помещении "Общественного" в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических, или юридических лиц.

Кроме того, следователи также пришли с обыском в дом главы правления UA: Общественное вещание Зураба Аласании.