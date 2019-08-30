От 20 до 30 тысяч гривень за митинг: в Киеве задержали организаторов заказных акций

Арестованные за деньги собирали людей под судом, чтобы добиться освобождения из-под стражи ранее задержанного «антикоррупционера».

В Киеве задержали двух местных жителей, которые подозреваются в организации заказных митингов в защиту ранее задержанного активиста-«антикоррупционера».

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

Читайте такжеВ Киеве задержали таксиста, изнасиловавшего пассажиркуВ полиции напомнили, что в октябре 2018 года они задержали группу активистов. которые требовали средства от должностных лиц различных органов исполнительной власти. Как отмечается в сообщении, для этого злоумышленники создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией.

После задержания руководителю группы «антикоррупционеров» сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Чтобы судьи приняли решение в пользу фигуранта во время очередных судебных заседаний, под стенами Апелляционного суда города Киева устраивались проплаченные митинги против судей, которые будут рассматривать апелляционные жалобы», – отметили в полиции.

Двух организаторов этих митингов и задержали. Согласно сообщению Нацполиции, за свои «услуги» они так же брали средства. При этом суммы колебались от 20 до 30 тысяч гривень.

«Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли «черновые» записи, продукцию, которая использовалась во время акций, и другие данные, подтверждающие непосредственную причастность к противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время оба организатора задержаны. Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе задержали двух чиновников «Укрзализныци», которые наладили схему вымогания и получения взяток за принятие в эксплуатацию построенных путей.