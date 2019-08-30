Суд оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в пытках активистов Евромайдана

Такой приговор объявила сегодня судья Днепровского райсуда Киева Оксана Бирса.

Днепровский районный суд Киева оправдал бывшего "беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках двух активистов - Михаила Нискогуза и Владислава Цилицкого - у входа на стадион "Динамо" во время событий Революции Достоинства 20 января 2014.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

Читайте такжеРодственники Героев Небесной сотни требуют не менять ландшафт Институтской при строительстве Музея Революции достоинства

"Да, его оправдали", - сказал он.

Адвокат уточнил, что такой приговор объявила сегодня судья Днепровского райсуда Оксана Бирса.

Дело Хандрыкина было передано в суд следователями Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Его обвиняли в пытках участников Майдана (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельные и приостановили.

По информации следствия, 20 января 2014 года Хандрыкин и еще двое силовиков избили и задержали 23-летнего Цилицкого и несовершеннолетнего Низкогуза, которые вместе с другими протестующими вылезли на колоннаду стадиона "Динамо" на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве.

По информации "Громадського", Хандрыкин является действующим сотрудником харьковской полиции.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов.

В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек. Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, в общей сложности во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек.