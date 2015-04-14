В Константиновке задержали мужчину, который пытался сжечь флаг Украины
02:30, 14 апреля 2015Общество
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В Константиновке Донецкой области 12 апреля в половине одиннадцатого вечера к наряду ГАИ подошли местные жители и сообщили, что неизвестный сорвал национальный флаг с здания 5-й больницы.
В Константиновке задержали мужчину, который пытался сжечь флаг Украины / exzk.ru
Инспекторы ГАИ пошли в указанном направлении и увидели, что злоумышленник, спрятавшись за угол дома, пытался сжечь флаг, передает ТСН.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. 45-летний житель Константиновки был задержан и доставлен в отделение милиции.
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Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы за публичное надругательство над государственной символикой.
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