В Константиновке задержали мужчину, который пытался сжечь флаг Украины

Инспекторы ГАИ пошли в указанном направлении и увидели, что злоумышленник, спрятавшись за угол дома, пытался сжечь флаг, передает ТСН.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. 45-летний житель Константиновки был задержан и доставлен в отделение милиции.

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Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы за публичное надругательство над государственной символикой.