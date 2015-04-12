В Донецке в зоне химическо-промышленной площадки начался пожар - СМИ

Возгорание отмечено в зоне химическо-промышленной площадки, сообщает Эхо Москвы в Санкт-Петербурге со ссылкой на СМИ боевиков.

«Пока мы подобраться к месту пожара не можем. Наблюдаем сильный дым», — заявил "глава администраций Киевского и Куйбышевского районов" Иван Приходько.

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Также чиновник отметил, что по словам местных жителей, перед возникновением огня раздался сильный хлопок, похожий на взрыв. Подтвердить или опровергнуть данную информацию не представляется возможным.

Напомним, в октябре прошлого года УНИАН сообщал, что вследствие попадания снаряда на Донецком казенном заводе химических изделий произошло возгорание.