В Мариуполе перевернулся автомобиль с военными (фото)

15:54, 11 апреля 2015
Общество
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Сегодня утром на пересечении пр. Ленина и ул. Зелинского перевернулся автомобиль "Митсубиси" с военными.

Фото : Вконтакте

Как сообщили 0629 в секторе профилактики ГАИ Мариуполя, у автомобиля отказали тормоза, в результате чего водитель не справился с управлением и авто перевернулось.

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Пострадал пассажир "Митсубиси". Его госпитализировали в городскую больницу. 

На месте работали сотрудники ГАИ.

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