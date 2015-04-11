В Мариуполе перевернулся автомобиль с военными (фото)
15:54, 11 апреля 2015Общество
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Сегодня утром на пересечении пр. Ленина и ул. Зелинского перевернулся автомобиль "Митсубиси" с военными.
Фото : Вконтакте
Как сообщили 0629 в секторе профилактики ГАИ Мариуполя, у автомобиля отказали тормоза, в результате чего водитель не справился с управлением и авто перевернулось.
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Пострадал пассажир "Митсубиси". Его госпитализировали в городскую больницу.
На месте работали сотрудники ГАИ.
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