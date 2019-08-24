Украина прекрасна: за что мы любим нашу страну (видео)

УНИАН решил вспомнить, чем прекрасна наша страна.

24 августа отмечается День независимости Украины. В этот день нашему государству исполняется 28 лет.

Верховная Рада Украинской ССР приняла Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. Его 1 декабря 1991 года подтвердил народ на Всеукраинском референдуме.

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В целом празднование Дня независимости на государственном уровне проходят в Киеве. Также утром в Софии Киевской традиционно проходит молитва за Украину с участием представителей всех конфессий, существующих в государстве.

УНИАН решил вспомнить, чем прекрасна наша страна. Ведь Украина - это горы, море, пустыни, водопады, каньоны. А еще – это люди: искренние, прекрасные и добрые.