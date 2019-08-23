Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко

В апреля 2014 года Герой Украины, журналист Василий Сергиенко был избит и похищен со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский.

В Черкасской области суд отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста, участника евромайдана Василия Сергиенко.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Прокуратура просила суд продлить содержание под стражей на 2 месяца, мотивируя это тем, что Мельник может уйти от следствия, воздействовать на свидетелей или потерпевших. Адвокаты просили отпустить их клиента под залог в размере 153 тыс. гривень ($6 тыс.).

Однако суд отклонил оба ходатайства и отправил Мельника под домашний арест. Тот, в свою очередь, заявил, что вины не признает и бежать от следствия не планирует. До этого обвиняемый находился под стражей с 18 мая 2017 года.

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Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей обвиняемого в исполнении убийства Владимира Воронкова, но несмотря на ходатайство прокуроров оставил под домашним арестом Виктора Горбенко и Романа Недибалюка, которых обвиняют в исполнении похищения журналиста.

Горбенко и Недибалюка освободили из-под стражи в конце июня 2019 года.

Напомним, в июле 2017 прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора, а также еще одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко.

Как известно, в апреля 2014 года Герой Украины, журналист Василий Сергиенко был избит и похищен со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский.

На следующий день тело его было найдено в 15 километрах от города со следами издевательств.