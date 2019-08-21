Российские правозащитники указали на признаки подготовки к освобождению пятерых украинских политзаключенных

Перемещение некоторых политзаключенных в СИЗО "Лефортово" может быть связано с намерением передать их Украине.

Москва может вскоре передать Украине пятерых украинских политзаключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клиха и Александра Кольченко, которых перевели в московский СИЗО «Лефортово».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал один из руководителей российского правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.

Читайте такжеБывший политзаключенный Стешенко о пытках ФСБ в Крыму: топили в воде, душили пакетом и били током«Российская правозащитница Виктория Ивлева 20 августа передала в московское СИЗО «Лефортово» передачу для пяти украинских политзаключенных – Владимира Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченка, Павла Гриба и Николая Карпюка. Есть факт, нет оснований не доверять Виктории, которая на протяжении долгого времени активно помогает украинским политзаключенным», – сказал он.

По словам Давидиса, исходя из того, как устроены следственные изоляторы, передачи принимаются только для тех, кто там содержится.

«Тот сотрудник, который сидит в «окошке» приема, он сверяет со списком лиц, которые там содержатся, и принимает передачи только тем, кто там действительно находится», – отметил Давидис.

«Учитывая то, что никаких следственных действий не ведется, это фигуранты разных дел и многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем – и Клих, и Балух, и Гриб, – есть основания рассчитывать, что это связано с намерением на каких-то условиях и каким-то образом передать их Украине. Это самое естественное и разумное объяснение. Непонятно зачем их еще можно было собрать вместе», – добавил представитель правозащитного центра «Мемориал».

Ранее в СМИ появилась информация о намерении России до конца августа передать Украине пленных моряков.