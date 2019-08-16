Пираты захватили у берегов Камеруна группу моряков, среди них - украинец
19:07, 16 августа 2019Общество
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Как стало известно УНИАН из осведомленных источников, украинец был членом экипажа судна Marmalaita.
У берегов Африки захватили судно с украинцем / marinetraffic.com
У берегов Камеруна в результате нападения пиратов на два торговых судна захвачен один украинский моряк.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сообщил Кирилич.
Он уточнил, что из числа захваченных у Камеруна моряков был только один украинец.
Как стало известно УНИАН из осведомленных источников, украинец был членом экипажа судна Marmalaita.
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