Süddeutsche Zeitung: Донбасс – территория без будущего

Разрушенный, опустошенный и убыточный. Позволят ли Киев и Москва восточной Украине превратиться в регион без перспектив? Этому есть все больше доказательств.

Об этом пишет Катрин Кальвайт в своей статье «Донбасс – территория без будущего», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Война в Восточной Украине продолжается второй год. Спустя двенадцать месяцев и два мирных соглашения 6000 человек убиты, 14 000 ранены, миллионы бежали. Обе стороны конфликта совершенно не доверяют друг другу и считают Минское соглашение не более чем клочком бумаги, который был подписан из-за международного давления, но не имеет никакого реального содержания.

В доказательство, несколько недель назад парламент в Киеве принял закон, предусматривающий особый статус для Донбасса. Но территории, на которых были провозглашены народные республики, исключаются - до тех пор, пока они снова не будут «освобождены». Лидер сепаратистов Александр Захарченко из Донецка также заявил, что борьба закончится только тогда, когда окрестности Мариуполя и Харькова, которые сейчас находятся под руководством Украины, «перейдут под контроль», то есть будут завоеваны (сепаратистами).

Вероятно, Путин отказался от Донбасса

Риторика неумолима. Компромиссы, по-видимому, не предусмотрены. И все же, растет количество доказательств того, что Донбасс становится все более тяжелым бременем для обеих сторон, от которого Киев хотел бы как можно скорее избавиться, и которое Москва не захочет тянуть на себе в долгосрочной перспективе.

Это кажется абсурдным только на первый взгляд. Сообщение – тут же опровергнутое Киевом – в одной из газет Москвы очень похоже на правду; а если это не так, то тогда оно очень хорошо придумано. Согласно этому сообщению, президент Украины Петр Порошенко якобы предлагал Донбасс своему коллеге Владимиру Путину на серебряном блюдечке; «забирайте его», якобы говорил он в феврале за закрытой дверью в Минске, на что Путин ответил, что Донбасс ему не нужен.

Донбасс станет обузой как для Москвы, так и для Киева

С точки зрения экономики, двойной отказ полностью понятен. Еще до войны, население в промышленном регионе на востоке сокращалось в два раза быстрее, чем в остальной части страны, параллельно проходила постепенная деиндустриализация – несмотря на то, что до 2014 года 35 процентов украинского угля и 22 процента стали поступали из региона. Цена: огромные дотации в устаревшие объекты и инфраструктуру, поскольку иностранные инвестиции отсутствовали.

А сегодня? Промышленное производство во время войны сократилось на 60 процентов, десятки тысяч малых предприятий обанкротились, все химические заводы остановились, шахты разрушены или затоплены. Кто хотел бы, кто мог бы все это спасти и восстановить? Русские, которые вместе с Крымом получили огромное бремя и столкнулись с серьезным экономическим спадом? Украина, которая постоянно находится на грани банкротства?

В конце заброшенный регион может остаться одной из сторон

Денег, которые сепаратисты получают из России, не хватает даже, чтобы справиться с наихудшими трудностями. Неслучайно, Захарченко потребовал от правительства Украины, наконец, возобновить социальные выплаты для жителей Донбасса и «прекратить экономическую блокаду». Но Киев ни в коем случае не будет поддерживать систему, которую хочет обескровить.

Украинский премьер Арсений Яценюк допускает, что сепаратистские территории утрачены на длительный период. Стратегические соображения о том, возможно ли, что Украина могла бы развиваться эффективнее без разрушенного и отчужденного востока, уже в разработке. До сих пор все исключают, что такое будет произнесено вслух, но время придет. Даже сейчас треть всех украинцев выступает за «все уступки» для установления мира в стране. И в настоящее время «народные республики» - практически российский протекторат. Когда те, кто может или хочет помочь, уйдут, одной из сторон останется заброшенный регион, вымирающий ландшафт.