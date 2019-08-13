Оккупанты похвастались новым рекордом Крымского моста

По словам оккупантов, рекордный трафик был зафиксирован в понедельник, 12 августа.

По Крымскому мосту проехало рекордное количество машин.

Об этом сообщает принадлежащее "РБК" со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

Читайте такжеОккупационная власть Крыма хочет инициировать переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра

По информации издания, рекордный трафик был зафиксирован в понедельник, 12 августа. В этот день по мосту проехали 35 989 машин. Днем ранее, 11 августа, этот показатель составил 35 307 автомобилей.

Отмечается, что всего за 10 недель лета по мосту проехали 1,7 миллиона машин.

Как сообщал УНИАН, в Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров.