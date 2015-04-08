Количество украинских студентов в Польше за год возросло еще на 50%

Как передает корреспондент УНИАН, по официальным данным, Украинцы уже составляют более половины всех иностранных студентов, обучающихся в Польше.

"Рост количества иностранных студентов в Польше обусловлен главным образом беспрецедентным наплывом студентов из Украины. В текущем учебном году у нас их обучается 23,3 тыс., или на 8,2 тысячи больше, чем год назад. Они составляют уже более 50% всех иностранных студентов в Польше (в прошлом году было 42%)", - отметили в образовательном фонде Perspektywy, который опубликовал комментарий к этим данным.

Читайте такжеПрезидент считает целесообразным сокращение количества вузовВ организации называют это результатом последовательной 10-летней рекламной кампании, подготовленной польскими вузами на украинском рынке и нынешней сложной ситуацией в Украине.

Кроме украинцев, в польских вузах учатся многие граждане Беларуси (4,1 тыс. студентов), Норвегии (1,5 тыс.), Швеции (1,3 тыс.) и Испании (1,2 тыс.).

В целом количество иностранных студентов в Польше за последний год возросло до более чем 46 тыс. из 36 тыс. в прошлом году, или до 3,1% с 2,3% из всех студентов в стране.

Польская Rzeczpospolita, комментируя опубликованные данные, отмечает, что украинцы "спасают" польские вузы, и замечает, что к 2020 году в Польше будет около 100 тыс. иностранных студентов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году количество украинских студентов в польских вузах возросло на 50% после аналогичного роста в предыдущем году, когда Польша впервые опередила Германию по количеству студентов из Украины.

За последние 10 лет количество украинских студентов в Польше возросло более чем 11 раз.

Ранее польские медиа писали о том, что студенты из Украины могут стать "спасательным кругом" для части польских частных высших учебных заведений, которым в ближайшие годы из-за прогнозируемого уменьшения количества студентов-поляков, вызванного демографическим кризисом в Польше, грозит банкротство.

По оценкам экспертов, в 2020 годах в польских вузах может обучаться только 1,2 млн поляков, что на 700 тыс. меньше, чем в рекордном для польской образовательной сферы 2005 году.