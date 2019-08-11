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Три украинских учебных катера зашли в главную военную базу Турции (фото)

17:05, 11 августа 2019
Общество
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В составе экипажей около 50 курсантов / фото mil.gov.ua

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, они прошли пролив Босфор и отшвартовались в главной базе ВМС Турции - порту Гельджук.

«Во время перехода морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.п.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки Мореходногог колледжа технического флота Национального университета «Одесская морская академия».

фото mil.gov.ua
фото mil.gov.ua
фото mil.gov.ua
фото mil.gov.ua
фото mil.gov.ua

Согласно плану, учебные катера посетят порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).

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Теги: #Турция#ВМС ВСУ