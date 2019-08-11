Три украинских учебных катера зашли в главную военную базу Турции (фото)

При переходе морем курсанты провели ряд тренировок. В составе экипажей около 50 курсантов.

Продолжается морской поход трех учебных катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Сміла», «Чигирин» и «Нова Каховка».

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, они прошли пролив Босфор и отшвартовались в главной базе ВМС Турции - порту Гельджук.

«Во время перехода морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.п.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки Мореходногог колледжа технического флота Национального университета «Одесская морская академия».

Согласно плану, учебные катера посетят порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).