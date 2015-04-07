Харьковская власть обещает за несколько дней отремонтировать поврежденную взрывом стелу

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, стела будет восстановлена в прежнем виде.

«Сегодня Благовещение, и очень символично, что эта стела устояла. Это очень хороший знак, который символизирует, что Харьков был, есть и будет украинским городом, и мы никому не позволим расшатать здесь ситуацию. В субботу флагшток будет восстановлен, обложен гранитом, и во время марафона все его участники увидят стелу в том виде, в каком она была до сегодняшнего дня», - сказал Терехов.

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Он добавил, что на месте теракта не установлены камеры наблюдения, которые позволили бы зафиксировать исполнителей теракта.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня, 7 апреля, около 3:40 неизвестные взорвали стелу с Государственным флагом Украины на проспекте Правды. В результате подрыва повреждена часть стелы, а также, согласно предварительной информации, разбиты стекла в прилегающем к проспекту Правды корпусе Медицинского университета. В результате инцидента никто не пострадал. Данное событие квалифицировано как террористический акт. Рабочие демонтировали стелу, которая была повреждена взрывом.

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10-11 апреля в центре Харькова пройдет II Международный марафон, для участия в котором зарегистрировались более 6 тысяч участников.