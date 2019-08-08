Ленин возвращается? В центре Киева демонтировали синюю руку

Синюю руку установили 27 сентября 2018 года вместо поваленного памятника Ленину.

В центре Киева на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки.

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Фото руки, которую вывозят в грузовике, опубликовал на своей странице в Facebook Игорь Ясько.

"Не знаю как вы, а я рад, что это недоразумение в центре столицы сняли! Окончательное прощай! Только сфотографировал!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, синюю руку установили 27 сентября 2018 года вместо поваленного памятника Ленину.

Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци. Установку объекта произвели по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием "Moving Monuments" (двигающиеся памятники). По мнению создателя, рука символизирует дружбу и общение.