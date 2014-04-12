В сети появилось видео штурма милиции в Краматорске
23:48, 12 апреля 2014Политика
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В сети была выложена запись, на которой видно, как вооруженные люди в масках и камуфляже заходят в здание горотдела милиции в Краматорске.
В конце записи звучат автоматные очереди, а неизвестные требуют у тех, кто снимает, убрать камеры.
Напомним, сегодня неизвестные вооруженные люди захватили горотдел милиции в Краматорске.
В Краматорске захватили горотдел милиции / kramatorsk.info
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