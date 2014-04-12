В сети появилось видео штурма милиции в Краматорске

23:48, 12 апреля 2014
Политика
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В сети была выложена запись, на которой видно, как вооруженные люди в масках и камуфляже заходят в здание горотдела милиции в Краматорске.

В конце записи звучат автоматные очереди, а неизвестные требуют у тех, кто снимает, убрать камеры.

Напомним, сегодня неизвестные вооруженные люди захватили горотдел милиции в Краматорске.

У Краматорську захопили міськвідділ міліції / kramatorsk.info

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