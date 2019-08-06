Оккупированный Крым настигла новая беда

В письме ведомство просит оккупантов запретить купание на пляжах "Омега" и парка Победы в аннексированном Севастополе.

Холера, обнаружение которой в севастопольской бухте в июне этого года было признано "неопасным", спустя месяц привела к закрытию пляжей "Омега" и парка Победы в оккупированном Севастополе.

Так, в распоряжении редакции "Примечаний" оказалось письмо Роспотребнадзора от 2 августа 2019 года на имя оккупационного "губернатора" Михаила Развожаева.

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В письме ведомство просит оккупантов запретить купание на пляжах "Омега" и парка Победы в аннексированном Севастополе, так как при отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей были выделены холерные вибрионы.

Стоит отметить, что район "Омеги" всегда был очень грязным, поскольку там постоянно прорывает канализацию в районе новостроек. А естественный уклон местности идет как раз в сторону пляжа "Омега", и все нечистоты стекают прямиком в бухту.

"Однако проблема не замыкается только на пляжах "Омега" и в парке Победы — купаться в городской зоне жителям и туристам практически негде", - подытожили журналисты.

Ранее в сети показали пляж в Алуште, на котором "бьет" "фонтан фекалий".